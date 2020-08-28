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    الجنود اليمنيين الموالين للحوثيين

    "أنصار الله" تفرج عن 20 من أسراها بعمليات تبادل مع القوات الحكومية

    © AFP 2020 / Mohammed Huwais
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    أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الجمعة، عن تحرير 20 من أسراها بعمليات تبادل مع الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.

    القاهرة - سبوتنيك. قال رئيس لجنة شؤون الأسرى في "أنصار الله"، عبدالقادر المرتضى، عبر حسابه على "تويتر"، إن الجماعة "تمكنت أمس الخميس، من تحرير 20 أسيراً في عمليات تبادل من عدة جبهات".

    الهجوم على معسكر الجلاء في عدن - اليمن - الجيش اليمني
    © REUTERS / FAWAZ SALMAN
    قصف صاروخي يستهدف معسكرا للقوات الحكومية في مأرب شرقي اليمن
    وأشار المرتضى، وهو عضو الوفد المفاوض في "أنصار الله" إلى "أن عمليات تبادل الأسرى تمت عبر وسطاء محليين".

    وأجرت القوات المشتركة التابعة للحكومة الشرعية و"أنصار الله"، أمس الخميس، صفقة تبادل لـ 9 أسرى و5 رفات في محافظة الضالع وسط اليمن، تضمنت إفراج القوات الحكومية عن 8 أسرى من الجماعة، مقابل إطلاق الأخيرة سراح أسير ينتمي للواء الخامس عمالقة يدعى نوار اللحجي، وتسليم رفات 5 من قوات الحزام الأمني بينهم قائد يدعى محمد ناجي، قتلوا الشهر الماضي، حسب ما أفاد حينها مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك".

    وتأتي العملية بعد أسبوع، من إعلان "أنصار الله" تحرير 8 من أسراها عبر صفقة تبادل مع القوات الحكومية في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، سبقتها عملية مماثلة تضمنت تبادل الطرفين 8 أسرى في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

    وتبادلت القوات الحكومية و"أنصار الله"، أواخر تموز/ يوليو الماضي، أسيرين ورفات 5 من مقاتلي الطرفين في محافظة البيضاء وسط اليمن.

    وفي الخامس من أغسطس الجاري، أعلن مسؤول الدائرة القانونية في ملف الأسرى في "أنصار الله"، أحمد أبو حمرة، عن إجراء استعدادات لإتمام صفقة تبادل أسرى مع الحكومة الشرعية.

    وقال أبو حمرة لوكالة "سبوتنيك، إن صفقة تبادل الأسرى التي يتوقع إتمامها خلال الأيام القادمة مع الحكومة اليمنية تأتي لتنفيذ اتفاق الأردن المعلن في 16 شباط/ فبراير الماضي، الذي كان ينص على الإفراج عن 1400 أسير من الطرفين على مرحلتين، وكان المفترض أن تتم المرحلة الأولى في شهر يونيو/ حزيران الماضي، لكن الطرف الآخر "الشرعية اليمنية" لم تأخذ خطوات جادة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

    وأضاف مسؤول الدائرة القانونية، أن ما يجري الآن هو الاستعداد لتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق الأردن والذي تم تجزئته إلى مرحلتين، حيث سيتم الإفراج عن 700 أسير من الطرفين، حيث سيتم الإفراج عن 450 أسيراً تابعين لحكومة صنعاء في حين سنقوم نحن بالإفراج عن 250 تابعين لحكومة هادي والتحالف.

    انظر أيضا:

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