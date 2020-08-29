وكالة: أمريكا تخفض قواتها في العراق بمقدار الثلث

رجح مسؤول أمريكي، تخفيض الولايات المتحدة لقواتها في العراق بنحو الثلث خلال الأشهر المقبلة، بعد تعهد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا بتخفيض القوات.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمريكي، قوله إن "الولايات المتحدة ستخفض وجودها في العراق إلى حوالي 3500 جندي في الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة".

وقالت "رويترز" إن "وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لم ترد على الفور على طلب للتعليق".

كانت واشنطن قد نشرت حوالي 5200 جندي في العراق لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، ويقول مسؤولون في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة إن القوات العراقية أصبحت الآن قادرة على التعامل مع فلول التنظيم بمفردها.

وأكدت الولايات المتحدة والعراق في يونيو/ حزيران الماضي التزامهما بخفض القوات الأمريكية في البلاد خلال الأشهر المقبلة، ولا توجد خطط لدى واشنطن للاحتفاظ بقواعد عسكرية دائمة أو وجود عسكري دائم، فيما وعد الرئيس دونالد ترامب، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء العراقي الشهر الجاري، بسحب القوات الأمريكية التي ما زالت في العراق.