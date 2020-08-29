الصحة تكشف الموعد المبدئي لتوفير اللقاح الصيني لكورونا في مصر

كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية، الموعد المبدئي لتوفير اللقاح الصيني لفيروس كورونا المستجد، في مصر حال ثبوت فعاليته.

ذكر ذلك خالد مجاهد، المستشار الإعلامي لوزارة الصحة المصرية، اليوم السبت، في تصريحات لموقع "مصراوي" المصري.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، الثلاثاء الماضي، اعتزامها توقيع اتفاقية التعاون مع الصين في مجال تصنيع لقاحات فيروس كورونا خلال شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأوضح مجاهد: "الشركة الصينية أكدت انتهاء المرحلة الثالثة من التجارب، وفي سبيلها لإنهاء إجراءات ثبوت فعاليته"، مشيرا إلى أن وزيرة الصحة هالة زايد ستسافر إلى الصين لتوقيع اتفاق التعاون، والمضي قدما في تنفيذ باقي الإجراءات داخل شركة "فاكسيرا" في مصر.

وقال مجاهد: "أمامنا حوالي 4 أشهر حتى نصل لمنتج لقاح كورونا في مصر".

وتتابع وزيرة الصحة كفاءة البنية التحتية وكفاءة التجهيزات بمصانع شركة "فاكسيرا" للوقوف على كافة احتياجاتها.

وناقشت الوزيرة، في وقت سابق، عدد الجرعات المطلوب إنتاجها والسعة الإنتاجية للقاح فيروس كورونا بعد الانتهاء من كافة التجارب وثبوت فعاليته، بما يكفي احتياجات مصر والتوسع أيضا للتصدير للدول الأفريقية حيث سيتم اعتبار مصر مركز تصنيع اللقاح في القارة الأفريقية.