الرئيس المصري: لا نستطيع التوقف عن الاقتراض وإما أن نبني بلدا أو نتوقف

صرح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بأن بلاده لا يمكنها التوقف عن الاقتراض، مطمئنا الشعب أن "الدين الخارجي لمصر تحت السيطرة".

وأوضح السيسي، اليوم السبت، قائلا "إننا مضطرون للتمويل الخارجي للمشروعات التي نقوم بها حتى نستطيع تحقيق الأهداف الإستراتيجية التي نسعى إليها لتحسين حياة المواطنين وتوفير الخدمات التي يحتاجونها"، مشيرًا إلى أن القروض التي يتم الاتفاق عليها تكون بشروط ميسرة للغاية، حسبما نقلت بوابة "الأهرام".

وأكد السيسي، في كلمة له خلال افتتاح عدد من المشروعات في محافظة الإسكندرية، أن "قضية الدين الخارجي البعض ينظر إليها على أنها أزمة، لكن هناك جهودا مكثفة لضبط الدين، وجعله في الحدود الآمنة وفي ذات الوقت الحفاظ على معدلات نمو كبيرة"

وأوضح الرئيس أنه لولا تداعيات فيروس كورونا التي أصابت العالم كله، لكنا قد حققنا معدلات كبيرة في النمو ولم نحتاج إلى الاقتراض من الخارج، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري بخير ويتطور وفق الرؤية التي تم وضعها، مشيرا إلى أن مصر حافظت على تصنيفها وفقا لتقييم كبرى المؤسسات التقييم الدولية مما يؤكد سلامة إجراءات الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه مصر.

وتوجه الرئيس إلى وزير المالية قائلا:"اتكلم في النقطة دي بتاع الدين لأن فيه كلام مش عاوزين نسيب الناس في مصر بيأثر سلبا على فهمهم ..احنا يا نبنبى بلد يا نتوقف"، حسبما نقل "اليوم السابع".

من جانبه قال وزير المالية المصري، محمد معيط: "كانت الخطة الوصول للمراحل الآمنة للدين في العام المالي الحالي وهي حوالي 79% من الناتج المحلي، والنسبة الأساسية كانت 108% من الناتج المحلي، والعالم لا ينظر لقيمة الدين، ولكنه ينظر لقيمة الدين على حجم الإنتاج، ولولا كورونا كنا هنروح للعالم نقوله إننا نزلنا بالدين في 3 سنوات لمستوى لم تحققه دولة في العالم".

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الاسكندرية، وتشمل تلك المشروعات مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية.