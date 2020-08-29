تونس تسمح بدخول السيارات الخاصة من الجزائر في "عملية الإجلاء"

أعلنت السفارة التونسية في الجزائر، أنه يمكن الدخول بالسيارات الخاصة إلى تونس ضمن عملية الإجلاء المقررة يوم 31 أغسطس/ آب الجاري.

وقالت السفارة في بيان نشرته عبر موقها الرسمي على موقع "فيسبوك"، أمس الجمعة إن "السلطات التونسية اشترطت على الرعايا الإبقاء على سياراتهم بالمعبر الحدودي بالتراب التونسي إلى حين انتهاء فترة الحجر الصحي الإجباري بالنزل".

وأكدت أن عملية التنقل من المعبر الحدودي إلى النزل ستكون بواسطة الحافلات.

يذكر أن الحدود بين تونس والجزائر تم إغلاقها منتصف مارس/ آذار الماضي بسبب جائحة كورونا، بينما قررت الجارة تونس نهاية يونيو/ حزيران الماضي، فتح حدودها أمام حركة المسافرين بعد إغلاق لأكثر من 3 أشهر، فيما أبقت سلطات الجزائر على الحدود مغلقة في قرار تمديد إجراءات الحجر إلى نهاية شهر أغسطس الجاري.