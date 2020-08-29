العراق... سقوط صاروخ في محيط المنطقة الخضراء

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، بسقوط صاروخ ضمن محيط المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "صاروخا سقط ضمن محيط المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد".

وأضاف أنه "لم يعرف لغاية الآن إذا كانت هناك خسائر بشرية أو مادية".

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لوكالة "شفق نيوز"، إن "صاروخا من نوع كاتيوشا سقط على أحدى المنازل الفارغة داخل المنطقة الخضراء في بغداد، دون خسائر بشرية".

وأضافت أنه "تبين أن إنطلاق الصاروخ كان من قناة الجيش في جانب الرصافة من العاصمة".

وتتعرض المنطقة الخضراء وقواعد عسكرية تضم جنودا ودبلوماسيين أمريكيين إلى هجمات متكررة بالصواريخ منذ أشهر طويلة.

وتتهم واشنطن فصائل عراقية مقربة من طهران بينها كتائب "حزب الله العراقي" بالوقوف وراء الهجمات.