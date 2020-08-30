السعودية تبشر موطنيها باكتشاف جديد على الحدود الشمالية

أعلن وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الأحد، عن اكتشاف حقلين جديدين للنفط والغاز في المناطق الشمالية.

وقال عبد العزيز بن سلمان، في تصريحات مع وكالة الأنباء السعودية، إنه "بفضل من الله سبحانه وتعالى، تمكنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" من اكتشاف حقلين جديدين للزيت والغاز في الأجزاء الشمالية من المملكة، وهما حقل "هضبة الحجرة" للغاز في الجوف، وحقل "أبرق التلول" للزيت والغاز في منطقة الحدود الشمالية.

وبين وزير الطاقة السعودي، أن "الغاز الغني بالمكثفات تدفق من مكمن الصَّارة بحقل هضبة الحجَرَة، شرق مدينة سكاكا، بمعدل 16 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوبا بنحو 1944 ألفٍ وتسعمائة وأربعةٍ وأربعين برميلاً من المكثفات.

وأضاف أن "الزيت العربي الخفيف الممتاز غير التقليدي تدفق من مكمن الشرورا في حقل أبرق التُّلول في الجنوب الشرقي من مدينة عرعر، بمعدل 3189 ثلاثة آلاف ومائة وتسعة وثمانين برميلٍ يومياً، مصحوبا بنحو 1.1 مليون ومائة ألف قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم، فيما تدفق الغاز من مكمن القوّارة في الحقل نفسه، بمعدل 2,4 مليونين وأربعمائة ألف قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوبا بـ 49 برميلاً يوميا من المكثفات.

وأشار الأمير عبد العزيز بن سلمان إلى أن "شركة أرامكو ستواصل العمل على تقييم كميات الزيت والغاز والمكثفات في الحقلين، بالإضافة إلى حفر المزيد من الآبار لتحديد مساحة وحجم الحقلين".