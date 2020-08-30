سعودي يثير ذعر السكان في الطائف بسلاح رشاش... فيديو

ألقت الشرطة السعودية، القبض هلى شاب ثلاثيني أثار الذعر بين سكان أحد الأحياء السكنية في محافظة الطائف، بعدما أطلق النار بشكل عشوائي من سلاح رشاش.

وقالت شرطة منطقة مكة المكرمة في بيان، إنها حددت هوية مطلق النار الذي ظهر في مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي، وقبضت عليه، مضيفة أنها اتخذت الإجراءات النظامية بحق الشاب السعودي لإحالته إلى فرع النيابة العامة.

#شرطة_منطقة_مكة:

ضبط مواطن أطلق النار بشكل عشوائي من سلاح رشاش داخل أحد الأحياء السكنية بمحافظة #الطائف، معرضًا حياة الآخرين للخطر، والتباهي بذلك وتوثيقه ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي

..تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع #النيابة_العامة pic.twitter.com/TTtZGE3QFY — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) August 30, 2020

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر شاب يرتدي الزي السعودي بينما يطلق النار من سلاح رشاش نحو الأعلى.

وأثار الفيديو ردود فعل غاضبة بين المدونين السعوديين ومطالب بالقبض على مطلق النار بسبب الخطورة التي يتسبب بها إطلاق النار، سيما الرصاص الذي سيعاود النزول على الأرض وقد يصيب أي أحد.

وتكافح السعودية لمنع مظاهر الاحتفال والتباهي عبر إطلاق النار للتعبير عن الفرح، إذ تسببت احتفالات سابقة عن طريق إطلاق النار في الهواء، بإصابات ووفيات.