الكاظمي يشكل لجنة عليا للتحقيق بقضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية

بغداد– سبوتنيك. وقال الكاظمي، في كلمة متلفزة، اليوم الأحد "قررت تشكيل لجنة تحقيقية عليا مرتبطة بمكتب رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى، والجرائم الاستثنائية"، لافتا إلى أن "اللجنة سوف تمنح كلّ الصلاحيات المطلوبة لتحقيق هيبة القانون في المجتمع واستعادة حقوق الدولة والمواطن من الفاسدين والمعتدين".

هذا وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، في وقت سابق، صدور أوامر تنص على مصادرة الأسلحة في مناطق النزاعات العشائرية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء خالد المحنا، في تصريح لوسائل اعلامية حكومية إن "أوامر صدرت بمصادرة الأسلحة في مناطق النزاعات العشائرية"، مبينا أن "هناك توجّها بردع هذه الأعمال الخطيرة التي تهدد نسيج المجتمع العراقي".

وشهدت العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى في وسط وجنوب البلاد نهاية العام الماضي موجة من الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية للمطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل، أوقعت المئات من القتلى من المتظاهرين وآلاف الجرحى بينهم عناصر من قوات الأمن.