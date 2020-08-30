لبنان... رؤساء الحكومات السابقة يتفقون على مرشح لتشكيل حكومة جديدة

أعلن رئيس وزراء لبنان الأسبق، والقيادي البارز في تيار المستقبل، فؤاد السنيورة، اليوم الأحد، اتفاق رؤساء الحكومات السابقة على ترشيح السفير مصطفى أديب لقيادة الحكومة الجديدة.