السعودية تعلن تدمير طائرة هجومية مصدرها الأراضي اليمنية

أعلن التحالف العربي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية في مواجهة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، صباح اليوم الثلاثاء، اعتراض طائرة مسيرة هجومية أطلقت من الأراضي اليمنية على مناطق جنوبي السعودية.

وقال الناطق الرسمي باسم قوات التحالف العقيد تركي المالكي، إن "قوات التحالف المشتركة تمكنت، صباح الثلاثاء، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجه ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية"، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكان التحالف أعلن، يوم الأحد الماضي، تدمير طائرة مسيرة في أجواء مطار أبها الدولي (جنوبي السعودية)، واصفا عملية استهداف المطار بـ "العمل الإرهابي والوحشي".

وينفذ التحالف ضربات جوية على أهداف للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء وشمال وغرب البلاد؛ كما يستهدف الحوثيون الأراضي السعودية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الهجومية.

ويشهد اليمن، منذ نهاية 2104، نزاعا داميا بين القوات التابعة للحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من التحالف، والحوثيين وحلفائهم، الذين يسيطرون على صنعاء ومناطق شاسعة في شمال وغرب البلاد، وأسفر الصراع في اليمن عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين والعسكرين في الجانبين، فضلا عن تدمير البنية التحتية للبلاد، وانتشار الأمراض والأوبئة، ونزوح السكان من مناطق القتال.