العراق يتخذ قرارا جديدا بشأن مشاركة الإيرانيين في زيارة الأربعين 

قال السفير الإيراني في بغداد، إيرج مسجدي، إنه لم يُتخذ بعد أي قرار حول إقامة مراسم أربعينية الإمام الحسين في العراق، بمشاركة الزوار الإيرانيين.

ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الثلاثاء، عن مسجدي أنه بحسب الاتفاق بين إيران والعراق ، فإن دخول الزوار الإيرانيين إلى العراق لا يزال ممنوعا.

وأوضح مسجدي أنه على الرغم من رغبة المسؤولين الإيرانيين والعراقيين في إقامة مراسم الأربعين بمشاركة الزوار الإيرانيين، لكن نتيجة لتفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لم يتخذ بعد أي قرار حول إقامة هذه المراسم خلال العام الحالي.

وأشار السفير مسجدي إلى شوق الشعب العراقي إلى استضافة الزوار الايرانيين، مؤكدا أن حضور الرعايا الإيرانيين في العراق يعزز الأواصر بين الشعبين.

ولفت مسجدي إلى حضور 3 ملايين و500 مواطن إيراني خلال مراسم أربعينية العام الماضي في العراق، فضلا عن حشود الزوار التي تراوحت بين 17 و18 مليون شخص خلال الأعوام الماضية لإحياء هذه المناسبة العظيمة، مبينا أنه في ظل الظروف الناجمة عن انتشار كورونا، من المحتمل أن تؤدي التجمعات الحاشدة إلى أزمة.

وأوضح السفير الإيراني في بغداد، إيرج مسجدي، أن عدم إقامة مراسم الأربعين هو بهدف الحفاظ على سلامة الزوار الإيرانيين، مشيرا إلى أنه لم يصدر أي قرار لا عن السلطات العراقية ولا السلطات الإيرانية بشأن إقامة هذه المراسم حتى بشكل محدود.