تسليم المواطن الأردني المحتجز في مدينة إيلات إلى المملكة

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الخميس، أنه تم اليوم إعادة المواطن الأردني الذي تم احتجازه يوم أمس في مدينة إيلات، إلى المملكة.

وتسلمت السلطات الأردنية المعنية المواطن صباح اليوم الخميس.

ونسب بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، للناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ضيف الله علي الفايز، القول بأنه "وبعد متابعة من الوزارة والسفارة الأردنية في تل أبيب فقد تم اليوم إعادة المواطن الأردني الذي تم احتجازه يوم أمس في مدينة إيلات إلى المملكة".

وأوضح الفايز أن "السلطات الأردنية المعنية تسلمت المواطن صباح اليوم".

وكانت وزارة الخارجية الأردنية قد أعلنت يوم أمس، أنها تتابع مع السلطات الإسرائيلية احتجاز مواطن أردني في إسرائيل هو حاليا قيد التحقيق.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية يوم أمس، بأن إسرائيل تشتبه بعملية تسلل في إيلات، حيث تم إخلاء الشاطىء وبعد الفحص تبين أن مواطناً أردنياً عبر الحدود بالسباحة، وبالتالي تم اعتقاله.