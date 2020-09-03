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    خبير: زيارة بوريل للقاهرة لها أهمية كبيرة لهذه الأسباب

    © REUTERS / VINCENT KESSLER
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    قال رمضان أبو جزر، مدير مركز بروكسل الدولي للأبحاث، إن زيارة جوزيب بوريل للقاهرة تحظى بأهمية كبيرة.

    وأضاف أبو جزر في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن الزيارة مهمة خاصة بعد تطورات الأمور في شرق المتوسط وتهديد الاتحاد الأوربي لأنقرة بفرض عقوبات، وبعد وقف إطلاق النار في ليبيا والجهد المصري في هذا الصدد.

    الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في رومانيا
    © REUTERS / INQUAM PHOTOS
    السيسي يستقبل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي
    وأشار إلى أن الاتحاد الأوربي لم يعد يثق في الشريك التاريخي له وهو الولايات المتحدة في حل خلافاته مع تركيا، بينما يعول الاتحاد على الشريك المصري في حل خلاف شرق المتوسط والقضية الليبية.

    وتابع أن ما يعول عليه الأوربيون مع مصر في حل صراع شرق المتوسط هو الاتكاء على الوزن العسكري والسياسي لمصر في منطقة حوض المتوسط، خاصة بعد أن أثبتت القاهرة نجاحها في ملف كملف الهجرة غير الشرعية وآثاره الوخيمة على أوروبا دون أن تطلب القاهرة مقابلا لذلك بخلاف تركيا التي مارست ابتزازا بهذه القضية.

    واستقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، جوزيف بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية.

    وصرح المُتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن اللقاء تناول مختلف جوانب التعاون والحوار المتبادل بين مصر والاتحاد الأوروبي في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.

    وأكد المتحدث أنه إضافة إلى ذلك، ناقش اللقاء جهود تسوية الأزمة الليبية والأوضاع شرقي المتوسط وجهود مكافحة الإرهاب، وعملية السلام في الشرق الأوسط وقضية سد النهضة.

    انظر أيضا:

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