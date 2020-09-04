السعودية... تحذير من أمطار غزيرة على مكة المكرمة

حذر باحث سعودي في الظواهر المناخية، من تعرض منطقة مكة المكرمة، لأمطار غزيرة.

وقال الباحث في الظواهر المناخية الدكتور زياد الجهني، إنه يتوقع هطول أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة، ما بعد عصر اليوم الجمعة، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.

يوم جميل وممطر بمشيئة الله على منطقة جيزان و عسير عموما والباحه وغرب المدينة بينما من المتوقع أن تتميز منطقة #مكه بغزارة الهطول واتساع رقعة السحب الاستوائية مابعد ساعات عصر اليوم ⛈#يوم_الجمعة — د.زياد الجهني (@Zeyad_jehani) September 4, 2020

وأضاف الجهني: "من المتوقع أن تتميَّز منطقة مكة المكرمة بغزارة الهطول واتساع رقعة السحب الاستوائية، ما بعد ساعات عصر اليوم الجمعة".

وأشار إلى "يوم جميل وممطر، بمشيئة الله، على منطقة جازان وعسير عمومًا، والباحة وغرب المدينة المنورة".