سفارة السعودية في الكويت تكشف حقيقة فرض رسوم دخول إلى المملكة

كشفت السفارة السعودية في دولة الكويت، اليوم الجمعة، حقيقة فرض رسوم على الأشخاص والمركبات غير السعودية، لدخول المملكة.

ونفت السفارة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، الأنباء بشأن فرض تلك الرسوم.

تود السفارة ان توضح بأنه لا صحة للمعلومات المتداولة عن فرض رسوم دخول للمملكة على الاشخاص والمركبات الغير سعودية. وأن هذا الكلام عارٍ عن الصحة تماما . وتأمل السفارة بتحري الدقة وأخذ المعلومات من المصادر الرسمية فقط. — السفارة في الكويت (@KSAembassyKWT) September 4, 2020

وقالت السفارة، إنه لا صحة للمعلومات المتداولة عن فرض رسوم دخول للمملكة على الأشخاص والمركبات غير السعودية.

وأشارت السفارة عبر حسابها، إلى أن هذا الكلام عارٍ عن الصحة تماما، معربة عن أملها بتحري الدقة وأخذ المعلومات من المصادر الرسمية فقط.