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    مصر... أبرز ملامح خطة عودة الدراسة في الجامعات

    © AP Photo / Hassan Ammar
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    أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية عن خطة عودة الدراسة في الجامعات والمعاهد العليا، والتي تضمنت الكثير من الإجراءات الاحترازية.

    ونقلت بوابة "أخبار اليوم" القرارات والإجراءات التي تضمنتها خطة الوزارة، والتي بلغ عددها 84 قرار، نعرض أبرزها فيما يلي.

    عند مدخل الجامعة: يجب أن يتم إجراء فحص درجة الحرارة، وأي طالب تكون حرارته 37.5 درجة مئوية فما فوق فلن ُيسمح له بالدخول وأن يتوجه إلى عيادة أو مستشفى الطلبة التابع لجامعته لتوقيع الكشف الطبي عليه (يجب أن تصدر كل جامعة تعليمات واضحة محدد بها أماكن الكشف).

    القاهرة، مصر يوليو 2020
    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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    ينبغي التشجيع على التدريس عن بعد وكذلك عقد الاجتماعات عبر الإنترنت، ما لم يكن هناك حاجة ملحة للاجتماع في مكان واحد، وينبغي حينها أن يتم الترتيب له عبر موعد بالبريد الإلكتروني، كما يحتاج للموافقة عليه قبل انعقاده.

    إذا بدأت تظهر على أحد الطلبة/ أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة/ الموظفين أعراض فيروس كوفيد- 19 أثناء تواجده في الجامعة، فينبغى عزله على الفور، ومن ثم إرسال المريض إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

    ينبغي توفير مخزون كاف من الكمامات والقفازات والمطهرات، كما ينبغي توفير سلات مهملات خاصة لإلقاء المواد المستعملة بحسب توصيات وزارة البيئة.

    ينبغي أن يتيح تصميم قاعات الدرس مجال للمحافظة على التباعد الجسدي، أي إبقاء مسافة متر ونصف على الأقل بين كل طالب وآخر في الصف نفسه، شريطة ارتداء جميع من في الصف للكمامات.

    يجب في محطات تقديم القهوة الحفاظ على التباعد الجسدي مسافة مترين وتجنب الوقوف في طوابير. والا يسمح بوجود برادات المياه.

    ستختلف نسبة الطلبة بناء على حجم قاعات التدريس بالجامعة  ولكل جامعة حرية الاختيار في تحديد عدد الطلبة في كل قاعة دراسية ، شريطة إبقاء مسافة آمنة قدرها متر ونصف على الأقل بين كل طالب/ شخص وآخر.

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    أما بالنسبة لتعليم الطلبة الكليات العملية فينبغي أن يكون ضمن مجموعات "ثابتة" تضم عشرة طلاب فما دون، ونقصد بكلمة "ثابتة" هنا أنه ينبغي أن يبقى نفس الطلبة في هذه المجموعة دون تغيير في كل يوم دراسي، وينبغي الاهتمام بحيث لا يمكن لأعضاء المجموعات الآخرين من خارج هذه المجموعة الثابتة الوصول إليها.

    ألا يسمح باختلاط مجموعات الطلبة بين الصفوف؛ وبالنسبة للمناهج التي تستخدم هذا الأسلوب، فينبغي للطلبة البقاء في قاعة دراسية واحدة محددة مع تناوب اعضاء هيئة التدريس بدلً عنهم.

    إلغاء المناسبات الخاصة أو تأجيلها، بما في ذلك المهرجانات، واحتفالات الأعياد، والعروض الخاصة، والمسابقات الرياضية حتى إشعار آخر.

    تعليق الأنشطة الجماعية مثل الرحلات ، والاحتفالات، والمعسكرات الرياضية والطالبية.

    ينبغي عدم استخدام القاعات بكامل طاقتها الاستيعابية، وذلك لضمان محافظة مستخدمي هذه القاعات على التباعد الجسدي مسافة متر ونصف أثناء الحصة.

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