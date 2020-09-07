الأرصاد المصرية تحذر من أمطار رعدية ورياح خلال الـ72 الساعة المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية انخفاض درجات الحرارة خلال الـ3 أيام المقبلة، مع اقتراب نهابة فصل الصيف فلكيا (21 سبتمبر/أيلول).

وأشارت الهيئة إلى أن درجات الحرارة ستنخفض قليلا خلال الـ72 الساعة المقبلة، من الثلاثاء حتى الخميس، بحسب بيان نشرته صحيفة "الوطن" المصرية.

ولفت الهيئة إلى أنه من المفترض أن يكون الطقس مائل للحرارة رطب نهارا لطيف ليلا ، وأنه بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة يزداد الإحساس بالحرارة، وتكون الرياح معتدلة، على القاهرة الكبري والوجه البحري.

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أنه ستتكون في الساعات الأولى الشبورة المائية قرب المسطحات المائية والأراضي الزراعية.

ولفتت إلى أنه سيكون الطقس معتدل نهارا ولطيف ليلا على السواحل السمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وتعيق الشبورة الحركة خلال ساعات الصباح الأولى من الساعة الثالثة حتى السادسة صباحًا، وتكون الرياح معتدلة.

وأكت الهيئة إلى أنه الطقس في جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال الصعيد، سيشهد انخفاضا في درجات الحرارة تتراوح بين 36 إلى 38 درجة مئوية، على تنشط الرياح وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر وترتفع احتمالية سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق متفرقة بها بنسبة (30%).

ولفتت إلى أنه بالنسبة لجنوب البلاد فيشهد تحسنا في الأحوال الجوية، وتنخفض درجات الحرارة من 45، لتتراوح بين 42 و43 درجة مئوية، وتنشط الرياح المثيرة للأتربة والرمال وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا (20%) .