مصر... تحديد موعد ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم المصرية إن الوزارة تستعد حاليا لإعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني، بعد الانتهاء من عمليات التصحيح.

وتحدث المصدر مع صحيفة "الدستور" المصرية، وأكد أنه "سيتم إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة نهاية الأسبوع الجاري".

وزف المصدر بشرى سارة لطلاب الدور الثاني في الثانوية العامة، وكشف عن ارتفاع نسب النجاح بين الطلاب.

ولفت المصدر إلى أنه فور اعتماد النتيجة من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سيتم إعلانها عبر الموقع الرسمي للوزارة لجميع الطلاب.

وأدى طلاب الدور الثاني في الثانوية العامة امتحاناتهم في الفترة من 22 أغسطس/آب حتى 2 سبتمبر/أيلول الماضي.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية نتيجة الثانوية العامة، في 4 أغسطس الماضي. وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نسبة النجاح في الثانوية العامة أعلى من العام السابق، موضحا في مؤتمر صحفي يعقد حاليا لإعلان نتيجة الثانوية أن نسبة النجاح 81.5%. وأشار إلى أن نسبة نجاح البنين 80% وبالنسبة للبنات 82%.