وفد من إقليم كردستان يزور بغداد لحسم ملفين أساسيين

يزور وفد رفيع المستوى من إقليم كردستان العراق، العاصمة بغداد، يوم غد الثلاثاء، لحسم المشاكل العالقة بين المركز وأربيل، بعد مباحثات إيجابية بين الجانبين أجريت مسبقا ً.

وأكد الكاتب والباحث السياسي المختص في الشؤون الكردية، كفاح محمود، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الإثنين، 7 أيلول/سبتمبر، أن وفداً برئاسة قوباد جلال طالباني، نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، يزور بغداد غدا، لحسم الملفات العالقة بين المركز والإقليم.

وأوضح محمود، أن مباحثات رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني ، مع رئيس مجلس الوزراء العراقي، في الثاني من الشهر الجاري في بغداد، كانت إيجابية، واصفا الكاظمي بالجدي في متابعة حل جميع المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل، ولذلك وجه دعوة إلى وفد من الإقليم أن يزور بغداد للتفاوض.

وأضاف، المزمع أن يزور الوفد بغداد اليوم الإثنين، لكن الزيارة تأجلت إلى يوم غد ٍ الثلاثاء، بسبب زيارة رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، إلى الإقليم.

ولفت محمود، إلى أن وفد الإقليم يضم وزراء المالية، والنفط والتخطيط وعدد من الخبراء، برئاسة الطالباني، نائب رئيس حكومة الإقليم ومعه ملفين أساسيين لحل مشكلتين هما :

الأولى الموازنة الاتحادية الجديدة التي يجب أن ترفع إلى البرلمان من قبل الحكومة بعد الانتهاء منها، والثانية هي حل مسألة رواتب الموظفين في الإقليم لأجل أن لا تخضع للمناقصات السياسية، ولا يبقى الموظف بقلق تأخر صرف الرواتب وقطعه من قبل المركز.

وذكر محمود، كان هناك وفد فني ضم خبراء من وزارة المالية، من إقليم كردستان في بغداد، للتباحث حول مقترح صندوق النقد الدولي أن الموازنة تكون كل 3 سنوات وليس كل سنة.

ورجح الكاتب والباحث السياسي المختص في الشؤون الكردية، أن الوفد الفني من إقليم كردستان قد ناقش على هامش زيارته إلى بغداد، تحضيرات وفد الإقليم، وعلى ضوء الجو الإيجابي الذي ساد المباحثات بين رئيس الإقليم، ومجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجهت الدعوة إلى وفد يزور بغداد غدا.

وزار رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، والوفد المرافق له بغداد، الأربعاء 2 سبتمبر/أيلول الجاري، للقاء الرئيس الفرنسي إيمانيل ماكرون أثناء زيارته العاصمة العراقية.