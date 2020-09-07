"أنصار الله": 27 غارة جوية للتحالف على الجوف ومأرب

ذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، أن التحالف العربي كثف، أمس الاثنين، ضرباته الجوية على مناطق سيطرتها في محافظتي الجوف ومأرب اللتين تشهدان معارك بين مقاتلي الجماعة والجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، شمال اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وقال تلفزيون "المسيرة" التابع لـ"أنصار الله"، إن طيران التحالف العربي نفذ 17 غارة على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، استهدفت مناطق متفرقة في مديرية خب والشعف شرقي الجوف.

وأضاف أن التحالف نفذ 10 غارات جوية على محافظة مأرب النفطية شمال شرقي اليمن، تركزت 9 غارات منها على مديرية ماهلية جنوبي مأرب، في حين استهدفت غارة أخرى مديرية مجزر شمال غربي مأرب.

وأشار إلى تنفيذ طيران التحالف، غارة على منطقة الشرفة في منطقة نجران السعودية.

من ناحية أخرى، اتهمت هيئة يمنية حقوقية، معنية بضحايا تفجير المنازل، جماعة "أنصار الله" بتفجير المئات من منازل المعارضين في اليمن.

وقالت "الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل" إن الجماعة الحوثية دمرت 804 منازل خلال الفترة 1 سبتمبر/ أيلول 2014 وحتى 30 يونيو/ حزيران 2020، مؤكدة أن جميع المنازل التي فجرتها لمعارضيها.

وذكرت في تقرير لها أن محافظة تعز تصدرت عدد المنازل المتفجرة بـ 149 منزلا، تلتها البيضاء بنحو 124 منزلا، فمحافظة إب التي فجرت فيها الجماعة 120 منزلا يمتلكها معارضون، وذلك بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.