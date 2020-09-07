وزارة الصحة المصرية: إجمالي الإصابات بفيروس كورونا يتجاوز 100 ألف

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الثلاثاء، تجاوز إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد حاجز الـ100 ألف بعد ارتفاع حالات الإصابة في البلاد إلى 100041.

موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "ارتفاع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 100041، وعدد الوفيات جراء الإصابة بالمرض وصل إلى 5541 فيما تعافى 79008".

وفي 10 آب/أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الصحة المصرية إعادة فتح العديد من مستشفيات العزل بعد تزايد الأعداد المصابة بفيروس كورونا، وقال الناطق باسم الوزارة خالد مجاهد، في تصريحات إعلامية، إن "إعادة فتح الإجراءات مستشفيات العزل تم بسبب تراجع الإجراءات الاحترازية للمواطنين".

في سياق متصل، أكد الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري لشئون الصحة، أن خطر الإصابة بفيروس كورونا لا يزال موجودا، مضيفا: "لكن أعداد الإصابة بالفيروس أصبحت أقل بكثير من الفترة السابقة.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلام هوانم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، يوم الأحد الماضي.

وأكد تاج الدين على ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية حتى لو كان هناك حالة إصابة واحدة بكورونا لحين الخروج من فترة الخريف والشتاء.

وقال إن "حدة المرض أصبحت أقل وأعداد الإصابة انخفضت جدا، والحالات التي تحتاج لمستشفيات ورعاية مركزة انخفضت كثيرا، لكن الخطر لا يزال قائما".