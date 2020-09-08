وقع في فخها فنان مصري شهير... صور مؤلمة لكنها ليست في فيضانات السودان

تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صور على أنها ملتقطة خلال الفيضانات التي تضرب السودان منذ أكثر من شهر، والذي خلّف عشرات القتلى ودمّر آلاف المنازل.

إحدى هذه الصور لرجل يحمل طفلة فوق أكتافه والسيول تغمر عنقه، وقد جاء في النص المرافق لها "صورة من فيضان السودان..صراع الأب لإنقاذ ابنته". وجاء في تعليقات أخرى "اللهم فرج عن أهلنا الطيبين في السودان وكن عوناً لهم".

حصدت الصورة آلاف المشاركات على مواقع التواصل، إلاّ أنها لا علاقة لها بالسودان، فقد أظهر البحث أن ملتقطة خلال عاصفة ضربت هايتي في أكتوبر/تشرين الأول عام 2007. وقد تحولت إلى كاريكاتير.

الصوة الثانية نشرتها صفحة الفنان المصري أحمد أمين الرسمية لطفلة تواري جسدها بردائها وسط أرض وبيوت غارقة، وقد حصدت آلاف المشاركات والإعجابات.

ولكن من خلال البحث العكسي للصور في محرّك غوغل يتضح أن الصورة منشورة في موقع مركز رصد النزوح الداخلي عام 2018 لفيضانات الصومال.

كما انتشرت صورة امرأة تحاول النجاة من الغرق وسط فيضان، وادعى ناشروها أنها سودانية تحمل دواءها بعدما جرفتها السيول خلال فيضانات السودان الأخيرة، وحققت أيضا تفاعلا كبيرا.

ولكن عند البحث عن أصل الصورة يتضح أنها التقطت في الهند عام 2013 لامرأة تحاول النجاة من فيضان قديم في ضواحي باتنا بمقاطعة بيهار الهندية، ومن غير المعروف ماذا كانت هذه المرأة تحمل بالتحديد في يدها وهي تحاول النجاة من الغرق.

وقد تسببت فيضانات السودان حتى الآن بمقتل نحو مئة شخصٍ وإصابة 46 آخرين وتضرر أكثر من نصف مليون نسمة وانهيار كلي وجزئي لأكثر من 100 ألف منزل، بحسب السلطات المحليّة.

وقالت وزارة المياه والريّ السودانية إن منسوب النيل الأزرق ارتفع إلى 17.57 متراً، ووصفته بأنه "مستوى تاريخي منذ بدء رصد النهر في العام 1902".