"هجوم حاد" على الرئيس الفلسطيني بعد رفض تطبيع الإمارات مع إسرائيل

انتقد نائب رئيس المجلس الانتقالي في جنوب اليمن هاني بن بريك، القيادة الفلسطينية التي رفضت تطبيع الإمارات مع إسرائيل.

وقال بن بريك، عبر حسابه على "تويتر" إن "هذه القيادة تهاجم دول الخليج الداعم الأول للقضية الفلسطينية"، معتبرا أنها "تخدم أجندات خاصة بعيدا عن مصلحة الشعب الفلسطيني". متسائلا "ما الذي سيحدث بفلسطين لو توقف دعم دول الخليج لها".

مهاجمة دول الخليج الداعم الأول إغاثيا وتنمويا وسياسيا لفلسطين من قبل قيادات فلسطينية دليل على أن هذه القيادة تتخادم مع أجندات خاصة بعيدة عن مصلحة الشعب الفلسطيني.

كيف لو توقفت دول الخليج عن دعم فلسطين ؟!

هل ستسد إيران وتركيا الغارقتان اقتصاديا هذا الدعم؟؟!!!

التجربة مهمة لنرى . — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) September 8, 2020

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد انتقد تطبيع الإمارات مع إسرائيل، معتبرا ذلك خروجا عن مصلحة القضية الفلسطينة ومنبها دول الخليج إلى الاهتمام بالقضية الفلسطينية.

من جانبها طالبت دول مجلس التعاون الخليجي الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتقديم اعتذار لكل دولة خليجية على ماوصفوه بالإساءه لها.