عمان... مرسوم سلطاني جديد بشأن احتفالات العيد الوطني

صدر في سلطنة عمان، مرسوم جديد بشأن الاحتفالات الخاصة بالعيد الوطني.

وأصدر السلطان، هيثم بن طارق المعظم، المرسوم الخاص باللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني، حسب صحيفة "الرؤية" العمانية.

وجاءت المادة الأولى كالآتي: "يستبدل بمسمى اللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني الوارد في المرسوم رقم 2020/6 المشار إليه، مسمى الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية".

وأجرى السلطان تغييرات في تشكيل اللجنة بمسماها الجديد، بحيث يكون الممثلون فيها لا يقلون عن درجة وكيل وزارة.