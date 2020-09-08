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    نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف

    بوغدانوف يبحث مع ممثلي المنظمات الفلسطينية في دمشق تنظيم لقاء فلسطيني في موسكو

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    بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، مع ممثلي المنظمات الفلسطينية في دمشق، تنظيم لقاء فلسطيني جديد في موسكو.

    موسكو - سبوتنيك. وذكرت الخارجية الروسية في بيان لها أن بوغدانوف التقى في السادس من شهر أيلول/سبتمبر في دمشق بوفد مشترك من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، برئاسة نائب الأمين العام لجبهة التحرير الشعبية الفلسطينية أبو أحمد فؤاد ونائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة طلال ناجي، وفي 7 أيلول/سبتمبر - مع رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أنور عبد الهادي.

    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
    سفير جامعة الدول العربية في موسكو: نقيم عاليا الموقف الروسي المبدئي تجاه القضية الفلسطينية
    وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في الوقت نفسه، تم التركيز على الاستعادة السريعة للوحدة الوطنية الفلسطينية... بما في ذلك في ضوء نتائج اجتماع 3 أيلول/سبتمبر لقادة جميع الأحزاب التيارات الفلسطينية الرئيسية. ونوقشت الخطوات الأخرى المحتملة في هذا الاتجاه، بما في ذلك تنظيم اجتماع جديد للفلسطينيين في موسكو".

    وناقش الجانبان القضايا المتعلقة بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير الوطني، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة في إطار عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

    وتناول اللقاء الوضع في سوريا ولبنان والعلاقات العربية، بما في ذلك في سياق أنشطة جامعة الدول العربية.

    والجدير بالذكر أنه في شباط/فبراير 2019، انعقد الاجتماع الثالث للقوى الفلسطينية الرئيسية في موسكو في معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية. بمشاركة 12 فصيلا فلسطينياَ، بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي عملية الانقسام الفلسطيني والتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية في فلسطين. ويأتي كل ذلك على خلفية ما تتعرض له القضية الفلسطينية من تحديات كاعتراف أمريكا بالقدس عاصمة لإسرائيل وإعداد ما يسمى بصفقة القرن التي تتجاهل القرارات الدولية وحقوق الفلسطينيين، بما في ذلك وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس ووقف الاستيطان وعودة اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار الأمم المتحدة رقم 194.

    وفي وقت سابق، قال رئيس الدائرة السياسية لنظمة التحرير الفلسطينية، أنور عبد الهادي، إن اجتماعا جديدا للفصائل الفلسطينية في موسكو يمكن أن يعقد "في الوقت المناسب".

    انظر أيضا:

    بوغدانوف يبحث مع رئيس منصة "موسكو" للمعارضة السورية الاستعدادات لاجتماع اللجنة الدستورية
    بوغدانوف يبحث مع ممثل رئيس مجلس النواب الليبي الوضع في البلاد
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