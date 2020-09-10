الكويت... تجديد الثقة في وزير التربية... وولي العهد يوجه رسالة

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي الكويتي، الدكتور سعود الحربي، أن تجديد الثقة لا شأن له بالإعفاء أو التنصل من المسؤولية، بل أنه يزيد من "عبء المسؤوليات الملقاة على عاتقه".

وأضاف الحربي في مداخلة له خلال جلسة مجلس الأمة الخاصة بعدما رفض المجلس طرح الثقة به "بدأنا فصلا جديدا من التحدي الكبير نواجه فيه مهمات جسام ونتعهد في الاستمرار بالعمل".

وجدد الحربي التأكيد على تأصيل العمل الديمقراطي الصحيح، قائلا: "لم نكن في معركة حتى وإن اختلفنا في الرأي وتبقى هذه هي الممارسة الديمقراطية الصحيحة".

وتوجه الحربي بالشكر لكل نائب منحه الثقة للاستمرار في العمل، معربا في الوقت ذاته عن تقديره لكل نائب خالفه في الرأي.

وكان مجلس الأمة الكويتي رفض في جلسته الخاصة في وقت سابق اليوم طرح الثقة في وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي، حيث أظهرت نتيجة التصويت على طرح الثقة التي تمت بالنداء بالاسم رفض 29 نائبا وموافقة 15 نائبا وامتناع ثلاثة نواب من إجمالي الحضور وعددهم 47 نائبا.

على ذات الصعيد، بعث نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر، ببرقية تهنئة إلى سعود الحربي وزير التربية ووزير التعليم العالي، مشيدا بما وصفه بالتميز في ردوده على محاور الاستجوابين المقدمين له والممارسة الديمقراطية التي عكست الوجه الحضاري للكويت.

وهنأ نواف الأحمد، الوزير على نيله ثقة أعضاء مجلس الأمة، سائلا الله أن يوفق الجميع ويسدد الخطى لخدمة الكويت.