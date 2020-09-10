انتقادات تطال الشيخة موزا بعد تطرقها لحادثة في اليمن تعود إلى عام 2018

وقالت الشيخة موزا، خلال كلمة، ألقتها بمناسبة "اليوم العالمي لحماية التعليم من الاعتداءات": "أقول هذا ولا يفارق ذاكرتي مشهد أشلاء 40 طفلا ودماء 56 جريحا وقد تبعثرت حقائبهم المدرسية، وتناثرت دفاترهم مشرعة صفحاتها بالإدانة شاهدة على جريمة ترتكب عندما قصفت طائرة حربية باصا مدرسيا في أغسطس من عام 2018 في محافظة صعدة اليمنية، هو عمل وحشي أفلت من عقابه الجناة كما أفلت آخرون من جرائم تكررت".

صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر خلال مشاركتها في "اليوم العالمي لحماية التعليم من الاعتداءات" تدعو إلى مضاعفة الجهود والإنفاق لحماية التعليم ..

اليوم العالمي لحماية التعليم اعتمد من الأمم المتحدة بمبادرة قدمتها صاحبة السمو دعماً لحق الجميع في التعليم والمعرفة ..@EAA_Foundation pic.twitter.com/gL59bbuQnJ — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) September 9, 2020

الكاتب إبراهيم السلمان علق قائلا: "زجوا بحمد بن جاسم بعد فشل مرتزقتهم وجموعهم الإعلامية وها هم اليوم يزجون بموزا المسند لعلها تنتشلهم من عزلتهم .. يبدو أن جرائم حمد بن خليفة التي خلفت وشردت ونكلت بمئات آلاف الضحايا خارج حسبة سيدة قطر الأولى".

زجوا بحمد بن جاسم بعد فشل مرتزقتهم وجموعهم الاعلامية وها هم اليوم يزجون بموزا المسند لعلها تنتشلهم من عزلتهم ..

يبدو أن جرائم حمد بن خليفة التي خلفت وشردت ونكلت بمئات آلاف الضحايا خارج حسبة سيدة قطر الأولى .. pic.twitter.com/f3n6TwBuEj — إبراهيم السليمان🇸🇦 (@70sul) September 10, 2020

علق الكاتب السياسي خالد الزعتر على ما جاء في المقطع قائلا: "موزه المسند والدة تميم تحاول أن تتصدر المشهد السياسي من جديد من بوابة حقوق الإنسان عبر صناعة الأكاذيب عن التحالف العربي في #اليمن للتعويض عن حالة الفشل السياسي الذي تعيشه #قطر وبخاصة على الصعيد الدولي".

وكانت الشيخة موزا المسند، قد تحدثت عن واقع التعليم والأمية في الدول، في حوار عبر إذاعة قطر.