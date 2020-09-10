الأمم المتحدة تصدر بيانا بشأن المشاورات الليبية في سويسرا

رحبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، بنتائج المشاورات بين عدد من الشخصيات الليبية، التي جرت في مونترو في سويسرا في الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر/ أيلول، برعاية مركز الحوار الإنساني وحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

جاء ذلك في بيان على الموقع الرسمي للبعثة الأممية في ليبيا، اليوم الخميس، وقال: "تعرب الممثلة الخاصة عن عميق امتنانها لفريق مركز الحوار الإنساني على جهوده الدؤوبة في تنظيم هذا الاجتماع الذي جاء في نقطة تحول حاسمة في مسعى طويل بحثا عن حل شامل للأزمة الليبية". وتابع: "إن تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا، التي تفاقمت بسبب الصراع الطاحن والارتفاع المقلق في حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ونقص الخدمات وانقطاع الكهرباء والماء بالإضافة إلى استمرار الإغلاق النفطي تجعل الحاجة إلى ايجاد حل سريع وسلمي أكثر إلحاحا".

وقال البيان: "تشيد البعثة بالنوايا الحسنة والتفاني الوطني الذي أبداه المشاركون الليبيون إذ انتهزوا هذه الفرصة لتنحية خلافاتهم القديمة جانباً بغية التوصية بحل (ليبي - ليبي) يمكن طرحه للتعجيل باستئناف مؤتمر الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة في وقت مبكر.

ولفت البيان إلى أن "المشاورات ظهرت في أعقاب إعلاني وقف إطلاق النار المتزامنين الصادرين في 21 أغسطس/ آب عن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وهي توفر أساسا لجميع الأطراف الليبية التي تتحلى بروح المسؤولية الوطنية والمضي قدما".