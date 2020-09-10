التشريح يكشف سبب وفاة الأسير الفلسطيني داوود الخطيب

كشفت نتائج تشريح جثمان الأسير الفلسطيني داوود الخطيب أن سبب الوفاة نتج عن قصور حاد في عمل عضلة القلب نتيجة اعتلال في العضلة وأمراض في الشرايين التاجية.

رام الله - سبوتنيك. وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك "على لسان محاميها كريم عجوة: "انتهى تشريح جثمان الشهيد الأسير الخطيب في معهد الطب العدلي "أبو كبير" في القدس المحتلة وذلك بحضور الطبيب الشرعي الفلسطيني والمنتدب من وزارة العدل أشرف القاضي وتبين أن سبب الوفاة اعتلال في عمل عضلة القلب وقد فارق الحياة".

وكان الأسير الخطيب من مدينة بيت لحم، توفي في سجن "عوفر" في الثاني من أيلول/ سبتمبر الجاري، بعد تعرضه لنوبة قلبية حادة خلال تأديته للصلاة.

يذكر أن الأسير الخطيب معتقل منذ نيسان/ أبريل 2002، ومحكوم بالسجن 18 عاما و8 أشهر، وتبقى من محكوميته 3 أشهر.