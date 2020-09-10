السودان يعلن حالة الطوارئ الاقتصادية

أعلن القائم بأعمال وزير المالية السودانى هبة محمد على، اليوم الخميس، حالة طوارئ اقتصادية بعد تقلبات في العملة، موضحا أن تقاريرا أمنية كشفت أن التراجع الحاد للجنيه سببه تخريب ممنهج.