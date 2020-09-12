وزير خارجية قطر: المحادثات الأفغانية يجب أن تكون على أساس "لا غالب ولا مغلوب"

انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم السبت، محادثات السلام بين ممثلين عن الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان" الإرهابية.

ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قال فيها: ""هذه المفاوضات المباشرة بين مختلف أطياف الشعب الأفغاني تعد خطوة جادة ومهمة نحو إحلال السلام المستدام في أفغانستان، خصوصاً بعد توقيع الولايات المتحدة الأميركية وطالبان اتفاق إحلال السلام في أفغانستان بداية هذا العام".

وقال إن الطرفين "لا بد وأن يتخذا القرار الحاسم بما يتفق مع التحديات القائمة وأن يسميا فوق كافة أشكال الفرقة... من خلال التوصل لاتفاق على أساس لا غالب ولا مغلوب".

كما رحبت الولايات المتحدة ببدء مفاوضات السلام الأفغانية، موفدة وزير خارجيتها مايك بومبيو إلى الدوحة للمشاركة في افتتاحه، والذي حذر من احتمال بروز "نقاط مثيرة للخلاف" بين الجانبين.

وتأتي المرحلة الثانية من مشروع السلام الأفغاني عقب توقيع اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وحركة "طالبان" الإرهابية في 29 فبراير/شباط الماضي.