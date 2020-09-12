وفاة خال الرئيس السوري

توفي رجل الأعمال السوري محمد مخلوف، والد رامي مخلوف، وخال رئيس الرئيس السوري، بشار الأسد، عن عمر بلغ عن عمر 88 عامًا.

ونعى حفيد محمد مخلوف اليوم، السبت، 12 من سبتمبر/أيلول، عبر حسابه في إنستغرام، جده دون توضيح أسباب الوفاة أو تاريخها.

وتوفى خال الرئيس السوري في مشفى الأسد الجامعي بدمشق بعد معاناة مع فيروس كورونا، بحسب موقع "أخبار سوريا".

ووفقا للموقع، نعت أسرة مخلوف عميدها محمد وهو والد رجل الأعمال المعروف رامي الذي كان حتى ما قبل أشهر أقوى وأبرز رجال الأعمال في سوريا.

وفاة خال بشار الاسد "محمد مخلوف" أبو رامي مساء البارحة في دمشق في مشفى الأسد الجامعي وسجلت على انها كورونا



Bashar AlAssad's uncle "Muhammad Makhlouf" Abu Rami has passed away yesterday evening in Damascus at Al-Assad University Hospital and it was recorded as Corona pic.twitter.com/oK5VEeMuIl — all4Syria كلنا شركاء (@all4syria) September 12, 2020

ومحمد هو شقيق أنيسة مخلوف زوجة الرئيس الراحل حافظ الأسد ووالدة الرئيس الحالي، وقد تسلم عددا من المناصب في حياته، منها إدارته لأهم المؤسسات الاقتصادية المهمة في البلاد.