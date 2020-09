وفاة خال الرئيس السوري

وفاة خال بشار الاسد "محمد مخلوف" أبو رامي مساء البارحة في دمشق في مشفى الأسد الجامعي وسجلت على انها كورونا



Bashar AlAssad's uncle "Muhammad Makhlouf" Abu Rami has passed away yesterday evening in Damascus at Al-Assad University Hospital and it was recorded as Corona pic.twitter.com/oK5VEeMuIl