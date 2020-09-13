بمشاركة الوزير في حصة الرياضة... بدء العام الدراسي في سوريا... صور

توجه نحو 3 ملايين و800 ألف تلميذ وطالب إلى مدارسهم اليوم في سوريا وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.

وكتبت صفحة وزارة التربية على صفحتها على "فيسبوك" اليوم الأحد:

"نحو 3 ملايين و800 ألف طالب وتلميذ من مختلف المراحل التعليمية يتوجهون إلى 13280 مدرسة في ظل الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا".

بدوره قام وزير التربية السوري دارم الطباع برفقة مسؤولين بزيارة عدد من المدارس لتفقد سير اليوم الأول من العام الدراسي.

ونشرت جريدة "الوطن" السورية صورا من مشاركة وزير التربية بدرس الرياضة الصباحي في إحدى المدارس أثناء جولته في إلى مدارس (ضاحية الأسد المختلطة المحدثة للتعليم الأساسي وثانوية الشهيد أسامة محمد محمد) برفقة ياسر الشوفي عضو القيادة المركزية لحزب البعث ومحافظ ريف دمشق علاء ابراهيم وأمين الفرع في ريف دمشق.

كما زار الوزير السوري مدارس عش الورور مدرستي الفراهيدي و 8 آذار للتعليم الاساسي، برفقة عضو القيادة المركزية للحزب ياسر الشوفي وعادل العلبي محافظ دمشق.