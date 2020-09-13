إلغاء جلسة للبرلمان الكويتي لإصابة أحد النواب بكورونا

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، اليوم الأحد، إلغاء جلسة المجلس لإصابة أحد النواب بفيروس كورونا.

وكان من المقرر عقد جلسة المجلس يوم الثلاثاء المقبل، وتم إلغاؤها بناء على على كتاب من وزارة الصحة، بحسب ما نقلته صحيفة "النهار" الكويتية.

في هذا السياق، أخلى رئيس مجلس الأمة الكويتي، يوم الأربعاء الماضي، قاعة الاجتماعات للنظر في الحالة المالية للدولة، في جلسة سرية؛ وذلك بناء على طلب الحكومة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، تعافي 591 شخص من فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين 84995 حالة. وبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس، يوم أمس السبت، 94211 حالة.