رصد تحركات للجيش الإسرائيلي جنوب لبنان والطيران الحربي ينفذ غارات

أفاد الجيش اللبناني، اليوم الأحد، عن اختراق مقاتلات إسرائيلية للأجواء اللبنانية وتنفيذها غارات وهمية.

وبحسب "سانا"، قالت قيادة الجيش اللبناني في بيان:

"طائرات حربية إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية بعد ظهر اليوم ونفذت غارات وهمية في أجواء النبطية وإقليم التفاح وعلى علو متوسط".

وبحسب بيان الجيش اللبناني تم "تسجيل تسعة خروقات جوية معادية تخللها تنفيذ طائرات العدو طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب"، لافتا إلى أنه تتم متابعة موضوع هذه الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، بتحركات للجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان، ترافقت مع أعمال دعم عسكرية لبعض النقاط الحساسة.

وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية، نقلا عن مراسلها في الجنوب اللبناني، أن ​"الجيش الإسرائيلي​ استقدم صباح اليوم ورشة مدعومة بجرافتين نوع بوكلان تواكبهما ​شاحنات​ إلى الجزء المحتل مقابل منتزهات ​الوزاني​".

وأضاف المراسل قائلا: "باشرت القوات العسكرية بإقامة الاستحكامات العسكرية والسواتر الترابية بمحاذاة الطريق العسكري المطل على مجرى نهر الوزاني ومنتزهاته، يقابله دوريات ونقاط مراقبة في الجهة اللبنانية للجيش اللبناني و​قوات اليونيفيل​ في نقاط قريبة من هذا الخط لمراقبة الوضع تحسبا لأي طارئ".

وأعلن الجيش اللبناني، في وقت سابق، إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية، وذلك على بعد 200 متر من الخط الأزرق الحدودي.