عمان... هيثم بن طارق يصدر مرسوما سلطانيا

أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، مرسوما سلطانيا ساميا بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل.

وبحسب موقع "الشبيبة" الصحفي العماني حمل المرسوم السلطاني رقم (118 / 2020)، وجاء بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة للبلاد.

ونشرت الصحيفة نص المرسوم الجديد، والذي يضم 4 مواد، ونصت المادة الأولى على أن "تجرى التعديلات المرفقة على قانون ضريبة الدخل المشار إليه".

جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - يصدر مرسوما سلطانيا ساميا بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل. pic.twitter.com/6mkbOhwwGk — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) September 14, 2020

​ونصت المادة الثانية على أن "يستبدل بعبارة وزير المالية أينما وردت في المرسوم السلطاني رقم 28 / 2009 المشار إليه عبارة "رئيس جهاز الضرائب".

وجاء في المادة الثالثة أن "يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والتعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامهما".

بينما نصت المادة الرابعة على أن "ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره، فيما عدا المادة 140 من قانون ضريبة الدخل المشار إليه، فيعمل بها اعتباراً من السنة الضريبية التي تبدأ في الأول من يناير 2020 ميلادية أو السنوات الضريبية التالية لها".

ونصت المادة 140 من قانون ضريبة الدخل أن "يتعين تقديم الإقرار النهائي عن أية سنة ضريبية قبل انقضاء ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء تلك السنة أو من تاريخ انتهاء الفترة المحاسبية المعد عنها الإقرار أو الفترة المحاسبية الأخيرة في حالة تعدد الفترات المحاسبية أي التاريخين أسبق".