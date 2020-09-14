الأردن يعيد إغلاق المساجد وأماكن التجمعات بعد ارتفاع نسبة الإصابات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الاثنين، عن تسجيل 214 إصابة بفيروس كورونا المستجد منها 204 حالات محلية، ما دفع الحكومة الأردنية لاتخاذ إجراءات جديدة للسيطرة على تفشي الوباء.

ونتيجة لارتفاع عدد الإصابات أعلن وزير التربية والتعليم، تيسير النعيمي، تعليق دوام طلبة المدارس كافة لمدة 14 يوما اعتبارا من الخميس المقبل، لكنه استثنى طلبة الصفوف من الأول حتى الثالث، إضافة إلى طلبة الثانوية العامة، بحسب ما ذكر وكالة أنباء "المملكة" الأردنية.

وأضاف النعيمي: "قررنا أن يكون هناك تعليق لدوام رياض الأطفال في هذه المرحلة، لكن يمكن أن نعيد النظر بعد أسبوعين بدوامهم"، بحسب الوكالة.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة الاثنين خلال مؤتمر صحفي، إنه سيجري تطبيق إجراءات وقرارات جديدة اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق للسابع عشر من أيلول، أهمها إغلاق صالات المقاهي والمطاعم بمختلف أنواعها السياحيّة والشعبيّة لمدّة أسبوعين، بالإضافة إلى إغلاق الأسواق الشعبيّة في جميع محافظات المملكة، نظراً للتزاحم والاكتظاظ الحاصل فيها.

كما أعلنت الحكومة عن إغلاق المساجد في جميع محافظات المملكة لمدة أسبوعين ابتداء من الخميس المقبل، وتعليق إقامة الصلوات والقداديس في كنائس المملكة كافة لأسبوعين.

وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة: "التزاما باتباع التوصيات التي تصدر عن الجهات الصحية ... فقد تقرر إغلاق المساجد لمدة أسبوعين ابتداء من 17 أيلول/ سبتمبر الحالي".

وأكد وزير الصحة الدكتور سعد جابر أنه تم إجراء 10 آلاف فحص للفيروس اليوم، ليصل عدد الفحوصات الإجمالية منذ بدء الجائحة إلى 989579 فحصاً. وسجلت 49 حالة شفاء، بحسب الوكالة.