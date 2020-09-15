تركي آل الشيخ يتحدث عن مراجعة قراراته

قال تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، إنه بات يراجع قراراته عشرات المرات قبل القيام بها.

وكتب آل الشيخ تغريدة أثارت تفاعلا واسعا على "تويتر"، جاء فيها: "مع التقدم في السن أبتديت أراجع قراراتي عشرات المرات قبل عملها... إلا في الأمور التي تتجاوز المنطق".

مع التقدم في السن أبتديت أراجع قراراتي عشرات المرات قبل عملها ... الا في الامور التي تتجاوز المنطق ... حتى لو على حساب صحتك أو سعادتك ... بعدها اتحرك تحرك لا رجعه فيه في أي اتجاه 👍 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 14, 2020

​وأضاف: "حتى لو على حساب صحتك أو سعادتك... بعدها اتحرك تحرك لا رجعه فيه في أي اتجاه".

وتعرض تركي آل الشيخ لوعكة صحية في يناير/كانون الثاني الماضي، حيث تم نقله إلى أمريكا لإجراء عدة عمليات في أحد مستشفيات نيويورك.