ترامب يستقبل وزيري خارجية الإمارات وإسرائيل لدى وصولهما البيت الأبيض

استقبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء، وزيري خارجية الإمارات وإسرائيل لدى وصولهما البيت الأبيض.

وذكرت صحيفة "الشرق الأبيض" أن ترامب استقبل جميع ضيوفه القادمين إلى البيت الأبيض للتوقيع على اتفاق السلام التاريخي بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين، مساء اليوم الثلاثاء.

صور من #واشنطن | الرئيس #ترمب يستقبل وزيري خارجية #الإمارات و #البحرين لدى وصولهما إلى البيت الأبيض لتوقيع اتفاق السلام التاريخي مع إسرائيلhttps://t.co/5t3eIvPjBE pic.twitter.com/BQ77ip4Bm3 — صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) September 15, 2020

وأكدت الصحيفة أن ترامب استقبل وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، لدى وصوله إلى البيت الأبيض، وبعده استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لدى وصوله إلى البيت الأبيض أيضا، لتوقيع اتفاق السلام التاريخي مع الإمارات والبحرين.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، عبر تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر، عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والبحرين، كما نشر بيانا ثلاثيا مشتركا للولايات المتحدة ومملكة البحرين وإسرائيل يوضح تفاصيل اتفاق السلام.

عاجل من #واشنطن | الرئيس #ترمب يبدأ باستقبال الوفود المشاركة في توقيع اتفاق السلام لدى وصولها إلى البيت الأبيضhttps://t.co/5t3eIvPjBE pic.twitter.com/O70KOqlq3J — صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) September 15, 2020

كما أعلن ترامب، الشهر الماضي، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجة كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".