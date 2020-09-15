رئيس الكنيست يلقي كلمة باللغة العربية لتهنئة الإمارات والبحرين بتوقيع اتفاقيتي السلام 

ألقى رئيس الكنيست الإسرائيلي، ياريف ليفين، كلمة باللغة العربية لتهنئة كل من الإمارات والبحرين على توقيع معاهدة السلام مع بلاده.

ونشرت قناة "الكنيست" (البرلمان الإسرائيلي) مساء اليوم الثلاثاء، كلمة ياريف ليفين، وهو عضو من الحزب الحاكم "الليكود" باللغتين، العبرية والعربية، للحديث عن اتفاقية السلام بين بلاده وكل من الإمارات والبحرين.

ورغم "ركاكة" لغة ليفين العربية، فإنه تحدث عن السلام وأهميته لبلاده والدول العربية، خاصة الإمارات والبحرين، متقدما بالشكر إلى قيادة الإمارات العربية المتحدة والبحرين وشعبهما على توقيع اتفاقيتي السلام التاريخية.

وأوضح ليفين: أن "أبوابنا مفتوحة على مصراعيها أمامكم لزيارة دولة إسرائيل والأماكن المقدسة فيها، وأن اتفاقيتي السلام اللتين ستوقعان اليوم ستفتح أمامنا فرصة عظيمة في العمل المشترك لمواطني دولنا، من خلالها نطور العلاقات التجارية وفرص العمل والمشاريع العلمية والتكنولوجية والزراعية".

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، عبر تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر، عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والبحرين، كما نشر بيانا ثلاثيا مشتركا للولايات المتحدة ومملكة البحرين وإسرائيل يوضح تفاصيل اتفاق السلام.

كما أعلن ترامب، الشهر الماضي، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجة كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".