"أنصار الله": التحالف جدد قصف مأرب بـ 16 غارة جوية

ذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، أن التحالف العربي، جدد مساء الثلاثاء، غاراته الجوية المكثفة على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وقال تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم "أنصار الله"، إن "طيران التحالف شن 16 غارة على مأرب، توزعت بـ 11 غارة على مديريات ماهلية والعبدية ورحبة جنوبي مأرب".

وأضاف، أن "التحالف نفذ 5 غارات جوية على مديرية مجزر شمال غربي مأرب".

وتأتي الغارات غداة تعرض مديريات الجوبة والعبدية ورحبة ومجزر ومدغل جنوب وشمال غربي محافظة مأرب إلى 24 غارة جوية بالتزامن مع مواجهات محتدمة بين الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله" في محاور جنوب وشمال مأرب، حيث تسعى الجماعة إلى السيطرة على مركز المحافظة النفطية.

في السياق، شن طيران التحالف غارة على محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، استهدفت منطقة الفرع في مديرية كتاف شرقي صعدة، حسب "المسيرة".