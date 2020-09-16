دولة عربية تتصدر قائمة الأجانب المتملكين عقارات في تركيا

كشفت بيانات تركية رسمية عن ارتفاع نسبة الأجانب الذين امتلكوا عقارات في تركيا خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، والتي جاء من بينها دولة عربية.

وأظهرت الأرقام التي نشرتها وكالة الأنباء التركية الرسمية "الأناضول" أن الإيرانيين والعراقيين تصدروا قائمة الأجانب الذين امتلكوا عقارات في تركيا خلال شهر أغسطس الماضي.

وأشارت البيانات إلى أن "الإيرانيين جاءوا بالمرتبة الأولى من حيث شرائهم للعقارات التركية في شهر أغسطس/ آب بواقع 650 منزلا".

وجاء العراقيون في المرتبة الثانية، بحسب البيانات الحديثة، بحسب موقع وكالة "الأناضول".

وكشفت البيانات أن العراقيين اشتروا بواقع 592 منزلا، وجاء الروس في المرتبة الثالثة حيث اشتروا 366 منزلا.

ولفت البيانات إلى أن الأفغان جاءوا في المرتبة الرابعة بواقع 156 منزلا، وفي المرتبة الخامسة جاءت أذربيجان بشراء 154 منزلا.

وأشارت الوكالة إلى أن "مبيعات العقارات للأجانب خلال أغسطس 2020، زادت بنسبة 8% مقارنة بالشهر ذاته العام الماضي"، ولفتت إلى أن الأجانب اشتروا في أغسطس 3 آلاف و893 منزلا.

وأضافت أن مبيعات العقارات للأجانب انخفضت خلال الأشهر الثمانية الأولى بنسبة 25%، مقارنة بالفترة نفسها من 2109، وأرجعت ذلك إلى تفشي فيروس كورونا (كوفيد- 19).

وبلغت مبيعات العقارات للأجانب خلال الأشهر الثمانية الأولى، 20 ألفا و896 وحدة سكنية.

وأظهرت البيانات الرسمية إلى أن إسطنبول تصدرت قائمة المدن التركية الأكثر بيعا للعقارات للأجانب خلال الشهر ذاته (أغسطس)، تلتها أنطاليا ثم أنقرة ومرسين ويالوفا.