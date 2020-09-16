السيسي يوضح لماذا يشعر المواطن المصري بالفقر... فيديو

وقال السيسي خلال افتتاحه لعدد من المنشآت التعليمية الجديدة، صباح الأربعاء، إن "عدد السكان في مصر زاد خلال 200 عام من 4 ملايين نسمة إلى 100 مليون نسمة".

وأضاف أن "عدد السكان في مصر عام 2050 سيصل إلى 194 مليون نسمة، وهو ما يعني زيادة عدد السكان بنحو 100 مليون نسمة خلال 30 سنة فقط".

السيسي: عدد سكان مصر سيصل إلى 193 مليون نسمة خلال 30 سنة#صدى_البلد pic.twitter.com/rJy7BFyhsf — صدى البلد (@baladtv) September 16, 2020

وتابع: "إحساس الفقر عندك كمواطن وإنسان هيبقى زيادة أوي، عشان على مدار 200 سنة الناس محستش بالزيادة، لكن كمان 30 سنة هنحس بالزيادة دي".

وأوضح أن "الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء تحدث عن التجربة الألمانية وأنها على مدار 25 سنة ظلت دون زيادة سكانية، قائلا: "لم تحتج ألمانيا إلى معالجة مياه أو محطة كهرباء أو بنية أساسية جديدة لصالح السكان.. وبالتالي يتجه إلى الرفاهية لآنه لا يوجد استثمارات من الموزانة فيما يخص عدد السكان".

وأشار الرئيس المصري إلى أنه يحرص في كل لقاء على تقديم إسهام فى شرح الموضوعات بشكل بسيط يصل إلى كل مواطنين مصر بغض النظر عن التعليم، بحيث يمكن للجميع استقباله.