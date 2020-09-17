"البحرين...ولي العهد يتطوع في التجارب السريرية للقاح "كورونا

قال ولي عهد البحرين، سلمان بن حمد آل خليفة، في تصريح له، أمس الأربعاء، إن "للجميع دور في نجاح مساعي التصدي لفيروس كورونا بروح فريق البحرين الواحد".

أفادت وزارة الصحة البحرينية بأن "سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد البحريني والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، تطوع في التجارب السريرية للقاح كورونا "كوفيد-19".

وأشارت الوزارة، في خبر نشرته، إلى أن هذه الدراسة تجري بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بشركة جي42، وتتمحور حول الفاعلية والمناعة المكتسبة من اللقاح الذي تطوره شركة سينوفارم "سي.إن.بي.جي".

ولفتت إلى أن مدة المشاركة في التجربة ستستمر نحو شهرين، وقد تمتد فترة المتابعة إلى 12 شهراً.

لدى تطوع سموه في التجارب السريرية للقاح كورونا كوفيد-19.. سمو ولي العهد: للجميع دور في نجاح مساعي التصدي لفيروس كورونا بروح فريق البحرين الواحدhttps://t.co/Oj3zvGNykq#نواصل_بعزم

#كلنا_فريق_البحرين pic.twitter.com/0cCr0gn93S — وزارة الصحة | مملكة البحرين 🇧🇭 (@MOH_Bahrain) September 16, 2020

وأكدت الوزارة أن اللقاح نجح في اجتياز المرحلتين الأولى والثانية من التجارب في الصين دون أي آثار ضارة، مبينةً أن المرحلة الثالثة النهائية تتطلب تجربة اللقاح على أعداد أكبر. وسجلت البحرين حتى اليوم 61643 إصابة بفيروس كورونا، كما تم تسجيل 215 حالة وفاة، و54831 حالة تعافٍ.