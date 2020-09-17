الأمن التركي يعتقل 16 عراقيا للاشتباه بعلاقتهم بـ"داعش" الإرهابي"

أعلن الأمن التركي توقيف 16 عراقيا بتهمة التواصل مع تنظيم "داعش" الإرهابي.

وبحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول": "أوقفت قوات الأمن التركية في العاصمة أنقرة، 16 من أصل 19 مشتبها عراقيا بتهمة التواصل مع تنظيم "داعش" الإرهابي".

#عاجل | تركيا.. توقيف 16 من أصل 19 مشتبها عراقيا بتهمة التواصل مع "داعش" الإرهابي والتواجد في مناطق اشتباكات التنظيم — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) September 17, 2020

​وأشارت الوكالة إلى أن "ذلك تم في مداهمات نفذتها فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن أنقرة، الخميس".

ولفتت الوكالة إلى أن "قوات الأمن تواصل عمليات البحث عن المشتبهين الثلاثة الآخرين".