في خطوة جديدة نحو توطيد التطبيع… إسرائيل تعتزم تنظيم رحلات بحرية من دبي إلى حيفا 

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء أمس الخميس، بأن شركة الشحن الإسرائيلية "MSC" تعتزم تشييد خط للرحلات البحرية بين ميناءي دبي الإماراتي وحيفا الإسرائيلي، على أن يبدأ في أبريل/نيسان المقبل.

تعتزم شركة الشحن الإسرائيلية “MSC” تشييد خطًا للرحلات البحرية في أبريل المقبل، سيغادر من دبي ويمر عبر أبوظبي وصولا إلى حيفا الإسرائيلية ومن هناك إلى إيطاليا بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية. الرئيس التنفيذي للشركة: "هناك الكثير من الاهتمام بهذه الرحلة البحرية" pic.twitter.com/0Gt6yF0APt — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) September 18, 2020

وذكرت الصحيفة أن خط الرحلات البحرية سيبدأ من ميناء دبي وينتهي في ميناء جنوة الإيطالي، مرورا بأبو ظبي وحيفا، حيث تمثل تلك الرحلات خطة مستقبلية لتقديم رحلات للإسرائيليين، تشمل رحلة طيران من إسرائيل إلى دبي، أو أبو ظبي لقضاء إجازة لعدة أيام، ثم ركوب السفينة الفاخرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشركة الإسرائيلية وضعت خط سير محتمل للرحلات، يبدأ من أبو ظبي أو دبي، ويمر بسلطنة عمان، بدعوى أنه من المتوقع دخول مسقط في اتفاق سلام مع إسرائيل، مرورا بالبحر الأحمر، وصولا إلى الأردن لقضاء يومين، وبعدها مصر لقضاء يومين فيها أيضا، على أن تنتهي الرحلة في ميناء حيفا على البحر المتوسط.

ولفتت الصحيفة أنه يمكن استكمال الرحلة السياحية إلى دول أخرى في البحر المتوسط، منها اليونان، على أن تنتهي تلك الرحلة في جنوة الإيطالية.