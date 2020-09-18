صورة تثير جدلا واستكارا في إسرائيل... ماذا فعل نتنياهو داخل الطائرة؟

كشفت قناة عبرية النقاب عن تداول صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو نائم على أرضية الطائرة في طريق عودته من واشنطن بعد توقيع اتفاق التطبيع مع الإمارات والبحرين.

وذكرت القناة العبرية الـ"12"، مساء أمس الخميس، أن الصورة التي تم تداولها لنتنياهو وهو نائم على أرضية الطائرة في طريق عودته من واشنطن بعد توقيع اتفاق التطبيع مع الإمارات والبحرين، صحيحة.

واستنكرت القناة ردود فعل البعض من نفي وجود مثل هذه الصورة لنتنياهو، خاصة بعدما رفض أن يستقل طائرة خاصة للعاصمة الأمريكية، واشنطن، لتوقيع اتفاق التطبيع مع الإمارات والبحرين، وأراد السفر مع البعثة الإسرائيلية ككل.

ראש הממשלה נתניהו באמת ישן על רצפת המטוס? הרשת מגיבה



N12 - חדשות (17/09/20, 14:45:48)https://t.co/lFx5wQzy9L — חדשות מבזקים.נט (@mivzakim_news) September 17, 2020

وشارك الصورة بعض الصحفيين الإسرائيليين المرافقين للوفد الإسرائيلي إلى واشنطن. فيما تشير الصورة إلى استلقاء نتنياهو على أرضية الطائرة واضعا نظارته القراءة على ظهر كتاب مفتوح.

وأوضحت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن هناك من يشكك في صحة الصورة، وينفي صحتها.

ويذكر أنه أثيرت عاصفة ضد نتنياهو قبيل سفره برفقة زوجته سارة إلى واشنطن لتوقيع اتفاق السلام مع الإمارات والبحرين، إذ كان من المفترض أن يستقل طائرة خاصة، ولكن أوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه عدل عن فكرته، واستقل طائرة البعثة الإسرائيلية.

אני מקווה לפחות שהכתבים המדיניים ומערכות החדשות שלהם מרוצים שראש ממשלה שחוזר מהסכם שלום היסטורי בבית הלבן ישן על הרצפה.

כפרה עליו נרדם עם ספר❤ pic.twitter.com/BVYSgkfS8b — ינון מגל (@YinonMagal) September 16, 2020

ووقّعت إسرائيل رسميا، الثلاثاء الماضي، على اتفاقيتي سلام مع دولتي الإمارات والبحرين، وذلك في البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، وبحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعلنت إسرائيل عن التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات في 13 أغسطس/آب الماضي، قبل أن تعود وتعلن عن التوصل لاتفاق مماثل مع البحرين، في 11 سبتمبر/أيلول الجاري.