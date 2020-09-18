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    عيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر

    مقتدى الصدر يوجه رسالة إلى "عدو الله" ويحذره من فتح سفارة في العراق

    © AFP 2020 / HAIDAR HAMDANI
    العالم العربي
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    حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو من فتح سفارة في العراق.

    وقال الصدر في بيان تمت قراءته خلال خطبة الجمعة المركزية "من عبد الله مقتدى الصدر إلى عدو الله بنيامين نتنياهو. أحذرك من القدوم إلى بلد المعصومين العراق وإياك وأن تفكر في فتح سفارة أو أنكى من ذلك في العراق فهي حسب الآيات القرآنية ستكون نهايتكم".

    وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو
    © AFP 2020 / SAUL LOEB / AFP
    أمريكا: قادرون على إقناع قطر بالتفاهم مع إسرائيل وندعو دول الخليج إلى التطبيع

    وتضمنت الخطبة آيات من القرآن يشير بها المسلمون إلى نهاية إسرائيل ودخول المسجد الأقصى منتصرين، ثم وجه كلامه لمن وصفهم بالمستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها قائلا "التطبيع ذل ومهانة وهيهات منا الذلة يأبى الله لنا ذلك، ولتعلموا أننا لن ننسى شهداء ثورة الحجارة، فلسطين حيّة في ضمائرنا".

    وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن "دولا أخرى ستنضم قريبا جدا لاتفاق السلام، وأعتقد أنه من 7 إلى 9 دول ستنضم بما فيهم دول كبرى وأعتقد أن هذا شيء لا يمكن تجاهله".

    وتابع: "تحدثت إلى ملك السعودية وأعتقد أنهم سينضمون إلى اتفاق السلام بالوقت المناسب".

    ووقعت إسرائيل اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين، يوم الثلاثاء، في الولايات المتحدة الأمريكية وبحضور الرئيس دونالد ترامب، والذي أكد أن "الاتفاق يسمح لإسرائيل بتأسيس سفارات وتبادل السفراء مع الدولتين الخليجيتين".

    ونقلت شبكة "CNN" الأمريكية، عن مصادر مطلعة، قولها إن "الدول الجديدة هي كل من سلطنة عُمان والسودان بالإضافة إلى المغرب".

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    مقتدى الصدر, العراق
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