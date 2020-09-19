وزير التعليم السعودي يكشف عدد المتفاعلين على "منصة مدرستي" 

كشف وزير التعليم في السعودية، حمد آل الشيخ، عدد المتفاعلين على "منصة مدرستي" للدراسة عن بعد في المملكة.

وقال الوزير، في تصريحات لقناة "الإخبارية" السعودية، إن هناك "37% من أولياء الأمور يتفاعلون مع منصة مدرستي للدارسة عن بعد التي يجري تطبيقها خلال الأسابيع السبعة الأولى من العام الدراسي الحالي".

وأضاف الوزير أن "مشاركة أولياء الأمور في العملية التعليمية الحالية مهمة"، مؤكدا أن "العملية التعليمية تسير أفضل من المخطط لها".

فيديو | وزير #التعليم لـ #الإخبارية: مشاركة 97% من المعلمين في العملية التعليمية "عن بعد" وتفاعل 37% من أولياء الأمور مع منصة "مدرستي" pic.twitter.com/KwMB9CbaM6 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 19, 2020

​وأشار الوزير إلى أن "97% من المعلمين يشاركون في العملية التعليمية عن بعد في كافة مناطق المدرسة وإداراتها التعليمية".

وقال وزير التعليم في لقائه بعدد من مسؤولي الوزارة قبل أيام إن "المملكة تعيش تجربة جديدة في منصة مدرستي كنظام تقني جديد، حيث استطاعت الوزارة خلال مدة وجيزة أن تنقل ستة ملايين طالب وطالبة و525 ألفاً من شاغلي الوظائف التعليمية؛ فضلاً عن أولياء الأمور إلى منصة واحدة".

وبين أن الوزارة اختارت حلاً ليس سهلاً من خلال المنصة كنموذج تفاعلي حقيقي، ولكنها فضّلت أن تعيش هذا التحدي لثقتها بشراكة الجميع معها، إلى جانب توفير البدائل المناسبة للمنصة من خلال دروس عين في 23 قناة، أو الدخول مباشرة على مايكروسوفت Teams.